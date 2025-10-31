Puigdemont sobre les dades de puntualitat de Renfe: "Catalunya a la cua i preferència per Madrid"

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat aquest divendres les dades de puntualitat dels trens publicades per Renfe relatives al mes de setembre, i ha lamentat: "Catalunya a la cua i preferència per Madrid".
"Mostren el mateix patró que segueixen les inversions de l'Estat", ha assegurat en una publicació a X recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que el compliment horari dels trens de rodalies de Madrid és del 70,7%, mentre que a Barcelona és del 47,7%.
També ha destacat que la mitjana de minuts de retard a Madrid és d'11,1 minuts, mentre que a Barcelona és de 20,3 minuts: "Un ciutadà de Madrid no només gaudeix de moltes més inversions de l'Estat, sinó que, si utilitza el tren, té més possibilitats d'arribar, i d'arribar a l'hora, que no pas un català".
"La dependència d'Espanya té costos insostenibles en el dia a dia de les persones. Més pobresa, menys serveis, menys llibertat", ha afegit.
Així mateix, ha acusat el govern de Salvador Illa textualment d'omplir Catalunya de propaganda i anuncis: "I mira que no desperti de l'anestèsia perquè encara no han acabat la feina".