Puigdemont a Le Pen: "Gallejava fa quatre dies i deia que seria implacable contra mi"

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha ironitzat sobre la derrota del partit de Marine Le Pen, Agrupació Nacional, en la segona volta de les eleccions legislatives franceses, segons sondejos a peu d'urna: "Un record per a Marine Le Pen, que gallejava fa quatre dies i deia que seria implacable contra mi".

"Qui han estat implacables han estat els electors francesos contra el seu partit, que l'han ensorrat en una setmana. Bon vent!", ha dit aquest diumenge en un missatge a X recollit per Europa Press.

Les projeccions situen el Nou Front Popular de Jean-Luc Mélenchon com a partit amb més diputats (180-215), seguit de Junts per la República d'Emmanuel Macron (150-180) i Agrupació Nacional (120-150): l'Assemblea Nacional té 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se situa en 289.