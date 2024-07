Puigdemont lamenta la mort de Ferrusola i envia les seves condolences a Pujol: "Que descansi en pau"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lamentat la mort de Marta Ferrusola, esposa de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, al que ha enviat les seves condolences.

En una nota a 'X' recollida per Europa Press, el també expresident de la Generalitat ha recordat a Ferrusola per "estar al costat del president en totes les circumstàncies, no sempre fàcils", així com per estimar profundament a Catalunya, en les seves paraules.

Ferrusola, que patia alzheimer des del 2018 i des de llavors s'havia retirat de la vida pública, ha mort aquest dilluns als 89 anys d'edat per una pneumònia.