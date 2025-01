Puigdemont rebutja les lliçons d'Illa sobre la dreta: "Han compartit pancarta"

Validaran l'augment de les pensions i les bonificacions al transport si es presenten per separat

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha rebutjat les crítiques del president de la Generalitat, Salvador Illa, al seu partit per votar en contra del decret òmnibus del Govern central i per dir que s'han posicionat igual que la dreta més extrema, i ha recordat que el socialista "ha compartit pancarta i manifestacions" amb la dreta, en al·lusió a la manifestació de SCC l'octubre del 2017 en rebuig a l'1-O.

"Veurem què votarà Illa i el seu partit quan els proposarem que les pensions dels catalans tinguin en compte el cost de la vida. Veurem com s'alia amb la dreta i l'extrema dreta, a les quals ja coneix perquè han compartit pancarta i manifestacions", ha dit aquest dijous en un missatge a X recollit per Europa Press.

Utilitzant les mateixes paraules que Illa, ha dit que el PSC també es va equivocar amb l'acord per investir Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona: "Quan s'ha d'impedir que Junts tingui l'alcaldia de Barcelona, s'equivoca greument i pacta amb el PP. Lliçons, ni una", ha insistit.

Ha assegurat que Illa "calla per no molestar els seus" quan els trens s'espatllen, quan perillen les inversions industrials a Tarragona, i quan es nega l'augment de la despesa en polítiques socials per a la Generalitat i els ajuntaments, en les seves paraules.

CONSELL DE MINISTRES EXTRAORDINARI

En un vídeo difós per Junts, Puigdemont ha dit que el Partit Socialista està difonent notícies falses en presentar com contractes l'augment de les pensions o del transport públic i ha assegurat que si avui "presenten les mateixes mesures de les pensions i del transport públic amb les que estem d'acord" en un Consell de Ministres extraordinari, les aprovaran.

"A partir d'ara mireu el Partit Socialista i pregunteu-li, periodistes, ciutadans, quan pensen portar a aprovació del Consell de Ministres l'augment de les pensions, perquè aquests tan dolents de Junts ja li han dit que ho aprovaven", ha afirmat.

Ha justificat el 'no' de la seva formació al decret perquè diu que incloïa unes 80 mesures amb les quals no estaven d'acord: "No hi estem d'acord nosaltres i molts dels que ara potser ens critiqueu per aquesta mesura tampoc no us agradarien".

AUGMENT DE LES PENSIONS

Sobre l'augment de les pensions, ha assegurat que la seva formació està "tan d'acord" amb la mesura, que fins i tot proposa que a les jubilacions a Catalunya se'ls apliqui un correctiu a l'alça concorde al cost de la vida.

"Viure a Catalunya és més car que la mitjana espanyola, és més car que a moltes comunitats autònomes i, per tant, un jubilat català hauria de poder cobrar més que un jubilat d'un territori on viure és molt més barat", ha dit.