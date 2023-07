Puigdemont: "Junts no deu res a ningú més que als seus votants"

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dilluns que "Junts no deu res a ningú més que als seus votants", els quals ha situat com la referència de l'acció política del partit, juntament amb el seu programa i compromisos.

"Per això no vam votar la investidura de Pedro Sánchez, ni els seus pressupostos, ni les seves reformes-trampa; per això no vam estar en la farsa de la taula de diàleg ni vam pactar els indults; per això vam sortir del Govern; per això el PSC va pactar amb el PP per fer-nos fora de l'alcaldia de Barcelona, i per això no hem pactat les diputacions amb el PSC", ha destacat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

Després d'agrair l'esforç dels qui els han ajudat a mantenir la posició, ha apuntat que, malgrat no ser infalibles, presenten "un alt grau de responsabilitat, coherència i fidelitat, i és el que explica la resiliència" de Junts, més enllà d'haver perdut votants i un diputat en aquestes generals.

"Demà serà un altre dia (a l'exili també) i hem de continuar defensant Catalunya contra els qui ens volen liquidar la llengua, la cultura i la nació", ha afegit.

Poc abans, la candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ja ha avisat que no faran president el candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, "a canvi de res", i ha insistit que la seva prioritat és Catalunya i no la governabilitat d'Espanya.