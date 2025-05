Puigdemont (Junts) no confia que el Govern central estigui realment en contra de l'opa: "Ho veurem aviat"

Afirma que les pimes catalanes i balears millorarien la seva cobertura i protecció si l'opa prospera

BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha posat en dubte que el Govern central rebutgi realment l'opa del BBVA al Banc Sabadell: "No confiem en les paraules del Govern espanyol quan diu que està en contra de l'opa. Ho veurem aviat".

"Si el Govern espanyol, i si el PSC i el PSOE són coherents amb el que diuen, l'opa no és viable", ha matisat aquest diumenge en un missatge d'X recollit per Europa Press.

Per ell, si l'opa prospera, les condicions fixades per la CNMC "donaran a les pimes catalanes i balears una cobertura i una protecció per damunt de tota la resta d'empreses espanyoles".

"Perquè ara es reconeix que a Catalunya hi ha un problema especialment greu de competència, i aquest factor és el que va determinar la renúncia a l'únic vot particular que hi hauria hagut" per part del conseller de la CNMC nomenat a proposta de Junts, ha dit.

Puigdemont veu contradictori que es critiqui aquest conseller, però no altres consellers nomenats a proposta d'altres partits que "diuen estar en contra de l'opa".

Per ell, les crítiques a Junts per això no tenen res a veure amb l'operació financera, sinó amb una "crítica sistemàtica" al partit.

DISCREPÀNCIA CONSELLER-JUNTS

"Cert, aquesta vegada hi ha una discrepància entre el que el conseller ha cregut millor per a Catalunya i la posició del partit en aquest assumpte", ha dit, però ha afegit textualment que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ho ha explicat sense subterfugis.

"Però tant se val: si és un tema que es pot fer servir per atacar Junts, es mobilitza tota l'artilleria disponible.", ha lamentat.

Puigdemont ha insistit que frenar l'opa no depèn del vot d'un conseller de la CNMC, perquè amb un sol vot no es frenava "ni es donaven més arguments dels que ja té el Govern espanyol per frenar-la allà on es pot aturar de debò".

"NO DEFENSEM" INTERESSOS DE BANCS

Per ell, s'ha confós amb mala intenció el paper del conseller nomenat a proposta de Junts: "No defensem ni defensarem els interessos d'una entitat financera en particular, perquè no tenim interessos en cap de les dues que hi ha en joc".

"Cap de les dues no ha ajudat els interessos nacionals de Catalunya, com és públic i notori", ha afegit.