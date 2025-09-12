Puigdemont (Junts) critica la visió d'Illa de Catalunya: "La vol dependent i sotmesa"

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sostingut aquest divendres que ell i el president de la Generalitat tenen punts de vista molt diferents sobre Catalunya, i ha assegurat: "La vull independent i lliure, i ell la vol dependent i sotmesa".
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en resposta a unes declaracions d'Illa en què assegurava que van constatar, en la seva reunió a Bèlgica, els "punts de vista molt diferents de Catalunya" que tenen.
Puigdemont ha assegurat que tenen posicions contràries en àmbits com el deure que tothom sàpiga català, el finançament, els impostos, la gestió d'infraestructures com ports, aeroports o el sistema de Rodalies, i ha afirmat que la llista és "molt més llarga".
"Vull una Catalunya que pugui recaptar, administrar i gestionar tots els impostos que paguen els seus habitants. Ell vol que sigui l'Estat el que decideixi com es reparteixen els diners dels catalans", ha expressat, alhora que ha dit que Illa no vol que es rebaixi la pressió fiscal.
També ha defensat un salari mínim interprofessional (SMI) i unes pensions pròpies per a Catalunya, i que les seleccions esportives catalanes competeixin a nivell internacional: "Ell vol les seleccions espanyoles als nostres estadis i pavellons", ha contraposat.