Puigdemont (Junts) critica que el PSOE també definia com un "xantatge" els decrets òmnibus del PP

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha recordat aquest divendres al PSOE que el president del Govern central, Pedro Sánchez, també definia com un "xantatge" els decrets òmnibus del govern de Mariano Rajoy quan eren a l'oposició.

"Es veu que fer xantatge amb les pensions per colar mesures inacceptables només ho fa el PP...", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en què recupera una anotació de Sánchez del 2018 que es feia ressò d'un article que qualificava el PP en aquest sentit.

Puigdemont ha afirmat que el PSOE respon amb superioritat moral quan diu que aquesta vegada és diferent, però ha valorat que no ho és: "No és diferent; és el mateix. Fer servir les persones per als seus jocs electoralistes ofèn al pudor i a la sensibilitat".