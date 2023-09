Puigdemont intervindrà en l'acte unitari de les entitats a Barcelona pel 6è aniversari de l'1-O

Convoquen amb el lema 'Defensem l'1 d'octubre. Independència, autodeterminació, amnistia'

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, eurodiputat de Junts i president del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, intervindrà el diumenge 1 d'octubre en l'acte unitari convocat per les entitats independentistes a la plaça Catalunya de Barcelona amb motiu del 6è aniversari de l'1-O.

Ho farà en qualitat de president del CdRep en un acte convocat per la mateixa entitat, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i La Intersindical en el qual només intervindran els "màxims representants" de les organitzacions convocants, han informat aquest dijous en una roda de premsa.

El portaveu del CdRep, Antoni Castellà, ha sostingut que Puigdemont intervindrà en l'acte perquè és president de l'entitat, a diferència de l'acte del 2022, en el qual van participar Carme Forcadell i Carles Puigdemont en qualitat de presidenta del Parlament i president de la Generalitat l'1-O del 2017.

Castellà ha argumentat que aquest 2023 s'ha consensuat que el millor és que parlin les organitzacions i tenir de convidats partits i institucions.

Amb el lema 'Defensem l'1 d'octubre. Independència, autodeterminació, amnistia', les entitats han cridat a la mobilització la societat civil, els partits independentistes i les institucions catalanes en un acte d'unitat.

CONSELL DE LA REPÚBLICA

Castellà ha assegurat que el lema de la convocatòria és tota una declaració de principis: "Reivindiquem que votar no va ser cap delicte".

"La solució al conflicte passa per l'autodeterminació i la independència, és l'objectiu polític que tots junts defensem", ha sostingut Castellà, que ha destacat que és, segons ell, un bon moment per demostrar a l'Estat i al món que l'objectiu d'exercir la sobirania continua sent majoritari.

Així mateix, ha assegurat que l'Estat "està en un dels moments institucionals més febles de la seva història".

També ha valorat que si l'1-O "va ser un èxit" és perquè es van posar d'acord les institucions, les entitats, els partits i la ciutadania i ha assegurat que amb l'acte volen donar un missatge de força en un moment en el qual, a parer seu, l'independentisme es troba en una cruïlla important.

L'ANC I ÒMNIUM

Per la seva banda, el membre del secretariat nacional de l'ANC Josep Lluís Rodríguez ha afirmat que l'entitat no només defensa el lema de l'acte, sinó que estan compromesos a fer-lo efectiu amb la independència de Catalunya: "Aquest és l'objectiu de l'ANC i la nostra raó de ser".

El secretari d'Òmnium, Jordi Arcarons, ha defensat que l'1-O va ser "un dels exercicis democràtics més importants" de Catalunya i ha instat a enfortir la lluita en un moment clau, a parer seu.

"És important una vegada més que defensem la idea que exercir els nostres drets fonamentals no és cap delicte", ha afegit.

LA INTERSINDICAL I L'AMI

El secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, ha assenyalat que és molt important la projecció de la unitat "des de la perspectiva d'entendre que l'amnistia i l'autodeterminació són elements fonamentals".

Per part de l'AMI, el seu president, Jordi Gaseni, també ha cridat a la unitat de l'independentisme i ha instat la societat civil i les entitats a ser on els toca "ajudant a fer força per posar en dubte l'Estat".