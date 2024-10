Puigdemont insta Sánchez i Illa a parlar directament amb Junts i no "a través d'intermediaris"

Afirma que Sánchez "no és conscient" que no té majoria per governar

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha instat el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president del Govern, Salvador Illa, a "parlar directament amb Junts i no a través d'intermediaris".

Ho ha dit en una intervenció durant les jornades de treball que el grup de Junts a la cambra catalana celebra aquest dimecres i dijous a Waterloo (Bèlgica) per preparar les línies estratègiques del curs polític i també del debat de política general (DPG).

"No cal que el senyor Sánchez vagi a demanar res al Cercle d'Economia perquè ens faci arribar no sé quin missatge", i ha recalcat que el que han de fer Sánchez i Illa és parlar directament amb Junts.

També ha recordat al Partit Socialista que no té majoria absoluta per governar a Espanya, a la Generalitat ni a l'Ajuntament de Barcelona, de la qual cosa creu que Sánchez "no és conscient".

"De vegades sembla que es pensa que governa amb majoria absoluta, que no li cal negociar, que fins i tot té la temptació de dir que no li cal ni el Parlament", i ha instat Junts a aprofitar la seva posició de força al Congrés.