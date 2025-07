Puigdemont insta a no donar per descomptat el vot de Junts i defugir dels extrems i els populismes

A qui els donin per morts en el cinquè aniversari de Junts: "Que els bombin, perquè nosaltres seguirem"

PRATS DE MOLLÓ (FRANÇA), 27 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha instat aquest diumenge a no donar per descomptat el vot del seu partit, i a defugir dels "extrems" i dels populistes.

Així ho ha manifestat davant de més de mil persones en la seva reaparició pública aquest diumenge a Prats de Molló (França) en un acte per celebrar el cinquè aniversari de la fundació del partit, acompanyat del secretari general de Junts, Jordi Turull; la secretària d'Organització, Judith Toronjo, i l'alcalde de la població, Claude Ferrer.

Segons Puigdemont, l'únic objectiu de Junts és defensar els interessos dels catalans, motiu pel qual considera que incomoden: "Incomodem els que se situen als extrems, perquè s'hi està molt còmode als extrems; els que practiquen el populisme, i els quals surten negociats de casa".

"Per això també els desorientem, perquè el nostre vot no és tan previsible com el de la majoria. El nostre vot no es pot donar per descomptat, mai ni enlloc. El nostre vot s'ha de guanyar amb el mètode Junts", ha advertit.

Ha concretat que el mètode Junts consisteix a preguntar-se si el que es negocia beneficia els catalans i permet avançar cap a la independència: "I si és que no, doncs allò que va dir Xavier Trias. Ja m'enteneu", en al·lusió a la frase 'que els bombin', que va etzibar en quedar descartat com a alcalde de Barcelona just abans de la investidura.

Per això, ha assegurat que no els espanten debats incòmodes ni s'amaguen "darrere de pancartes, que també són molt còmodes i tapen moltes coses, ni tampoc amb eslògans, frases fetes o amb vídeos de 30 segons a TikTok".

"EPIDÈMIA D'ARQUITECTES DEL CAOS"

Davant del context polític i social actual, ha alertat que hi ha una "epidèmia d'arquitectes del caos" que ha demanat no imitar, així com allunyar-se de missatges simples que llancen davant de problemes complexos.

Així, ha criticat els que agafen "la motoserra per fer operacions a cor obert" en qüestions com l'habitatge, la immigració, el turisme i l'excés de burocràcia.

"En habitatge, quina fórmula tenen els de la motoserra? Fer fora els propietaris perquè són especuladors. En seguretat, tots a la presó i que no en surti ningú. Amb la immigració, deportacions massives. Amb el turisme, turistes 'go home'", ha retret.

SER "MANOBRES DE L'ESPERANÇA"

Davant d'això, Puigdemont ha defensat que Junts s'ha d'erigir en "manobres de l'esperança" per poder defensar els interessos dels catalans en aquestes i altres qüestions, com la llengua.

En el cinquè aniversari de la fundació del partit, també ha tret pit dels assoliments aconseguits malgrat que molts els hagin donat "per morts, escindits, dividits o amortitzats en diverses ocasions".

"Als que durant cinc anys ens han enterrat sis vegades i demà ho faran una setena, els hem de dir: que us bombin, perquè nosaltres seguirem", ha exclamat.

També han assistit a l'acte els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig; els principals quadres i diputats de Junts al Parlament i el Congrés, així com l'expresidenta del partit i expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exsecretari general Jordi Sànchez.