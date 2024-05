Puigdemont insisteix que té "més opcions" que Illa en un escenari de majoria simple

Demana ser respectuosos amb la situació d'ERC, que continua situant com a possible soci



BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha insistit aquest dijous que té "més opcions" de governar en un escenari de majories simples que el candidat del PSC, Salvador Illa.

"En un escenari de majoria simple tenim més opcions nosaltres, més opcions de fer un govern i una majoria coherent. No fent invents esperant a que el PP o Vox s'abstinguin. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalista de progrés, bàsicament el PSC i els Comuns", ha destacat en una intervenció a Perpinyà (França).

COMENCEN LES "GESTIONS"

Després d'assegurar que ja ha començat a fer "gestions" sobre aquest assumpte, ha assegurat que en campanya electoral ja va avisar que, davant l'absència de majories absolutes clares o d'un tripartit "molt just", explorarien totes les opcions que tinguessin sobre la taula.

"L'escenari de les opcions de govern en minoria hi són i les lluitarem", ha recalcat Puigdemont, després de reivindicar la legitimitat que tenen per fer-ho davant els qui el critiquen.

EXHAURIR TOTES LES OPCIONS

En concret, ha retret que els socialistes el critiquin quan ells, a parer seu, reivindiquen "la legitimitat, que la tenen, dels seus governs en minoria a parlaments i ajuntaments".

"Si el senyor Salvador Illa fes un govern en minoria, seria tan legítim com el nostre. No li faltaria cap legitimitat, però al nostre tampoc", ha sostingut Puigdemont, per la qual cosa ha demanat exhaurir totes les opcions.

PANORAMA OBERT

En vista del panorama obert del resultat electoral, ha advertit de les "incerteses" que es presenten en les pròximes setmanes i de la necessitat de conèixer l'impacte que pot tenir en el conjunt de la política espanyola el resultat de les europees, entre altres qüestions.

El també expresident de la Generalitat ha apel·lat els seus a ser "extremadament respectuosos" amb la situació interna d'ERC, partit que vol que siguin els seus possibles socis en l'executiu català.

"És evident que hi ha una situació interna, en el cas particular del que volem que sigui el nostre soci de govern, que encara no està del tot clara i de la qual nosaltres, com hem dit en privat i en públic, expressarem el màxim respecte", ha manifestat.

TRIPARTIT O REPETICIÓ ELECTORAL

Per Puigdemont, també hi ha la possibilitat que es faci un tripartit, amb el suport extern o no dels republicans, o una repetició electoral, que creu que no és un bon escenari per a ningú.

"No ha de ser la nostra opció. No serà la nostra prioritat, però no ens fa por. Estem preparats per a totes les eventualitats", ha avisat l'expresident català, que ha reclamat a les forces independentistes reflexionar sobre la situació actual i sobre el seu futur.

En la seva opinió, han de fer aquesta reflexió amb "generositat" i creu que ho poden liderar des de Junts+ en ser el grup independentista més fort actualment al Parlament i amb més implantació territorial.

"Avui tenim un Parlament en el qual no hi ha una majoria absoluta independentista, i hem d'analitzar les causes que això sigui així", ha afirmat Puigdemont, convençut que el suport a la independència continua sent sòlid, molt més del que és la seva representació parlamentària.