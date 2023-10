Puigdemont insisteix a apartar Llarena i critica que actuï com un "comentarista polític"

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident català, líder de Junts i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha presentat un escrit davant el Tribunal Suprem per recórrer contra la decisió del jutge instructor de la causa del procés, el magistrat Pablo Llarena, de no apartar-se del procediment després de pronunciar-se sobre una eventual llei d'amnistia en considerar que "no correspon" al magistrat "exercir de comentarista polític".

En el recurs de reforma, al qual ha tingut accés Europa Press, la defensa del dirigent independentista ha insistit que no és tasca del jutge instructor exercir de "comentarista" de l'activitat "dels qui per ell es troben il·legalment processats", tal com --a parer seu-- va fer el passat 11 de setembre en una conferència.

Per Puigdemont és "evident" que Llarena té una "preconcepció i predisposició" cap a ell i la resta de processats en rebel·lia que "impedeix entendre com a garantit el dret al jutge imparcial".

"No hi ha cap falta més gran d'imparcialitat que no voler assumir la falta de competència per a un determinat assumpte", ha subratllat la defensa de Puigdemont, a càrrec de l'advocat Gonzalo Boye, al final de l'escrit.

El moviment de l'expresident té lloc després que el passat 6 d'octubre es va saber que Llarena rebutjava la cinquena petició del dirigent perquè s'aparti de la causa. Aquesta vegada, per haver-se pronunciat sobre la "constitucionalitat" d'una eventual llei d'amnistia.

El líder independentista va demanar que s'apartés Llarena --a càrrec d'investigar-lo per un presumpte delicte de desobediència i malversació-- per pronunciar-se, en un acte el passat 11 de setembre, sobre la "constitucionalitat" d'una eventual amnistia al procés. Es va emparar en un argument que ja havia fet servir altres vegades contra el magistrat: "La seva absoluta falta d'imparcialitat".