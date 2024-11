Puigdemont a Illa: "Són els nostres productors, i no els de fora, els que aixequen el país"

L'acusa de "menysprear" l'esforç dels productors catalans

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertit aquest dilluns el president català Salvador Illa que són els productors catalans, "i no pas els de fora, els que aixequen el país".

Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press després que Illa visités diumenge la Festa del Primer Oli de Jaén, que es va fer a Sabadell (Barcelona), on va defensar que les seves visites a la resta d'Espanya permetran "desfer malentesos i tòpics".

"Menystenir l'esforç que fan els productors catalans per competir i guanyar-se la vida en un mercat globalitzat i exigent és un error molt greu, a més de ser una ofensa a les famílies que malden per mantenir la seva activitat i assegurar el relleu generacional", ha sostingut.

Després d'afegir que és un error de forma i de fons, ha destacat que els productors catalans fa anys que s'esforcen per obrir-se camí, i ha apuntat que en coneix alguns que ho han passat malament per culpa de l'administració i perquè lluiten perquè es reconegui i es pagui la qualitat del que posen al mercat.

LLOCS DE FEINA

Es tracta, segons Puigdemont, de llocs de feina essencials per a Catalunya, per motius laborals, econòmics i també d'equilibri territorial i ambiental: "I tot això no passa perquè sí".

"És l'agenda espanyolitzadora del govern del PSC que vam denunciar durant la campanya electoral. Per això no els vam votar la investidura, i per això ens hi oposarem per tal de defensar els interessos de tots els catalans", ha resolt.