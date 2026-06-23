Puigdemont felicita Jordi Martí amb un missatge després de ser elegit alcaldable

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha felicitat el portaveu del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, amb un missatge després d'haver guanyat les primàries per ser l'alcaldable a la capital catalana, han avançat fonts consultades a Europa Press.
Puigdemont va enviar un whatsapp dilluns al matí a Martí per felicitar-lo, l'endemà que s'imposés en les primàries amb el 40,29% dels vots, seguit de la diputada del Congrés Pilar Calvo, que va quedar en segon lloc; de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, i de la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa.
Malgrat que Martí no tenia el suport de la direcció del partit, que apostava pel portaveu de Junts, Josep Rius, com a alcaldable a Barcelona, s'ha posat a disposició de Junts en diverses entrevistes posteriors a l'elecció i ha assegurat que no li consta que hagin anat en contra seu.