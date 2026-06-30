Puigdemont fa costat a Vergés i Argimon davant el seu judici: "Sempre van prioritzar criteris mèdics"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha traslladat el seu suport als exconsellers de Salut Alba Vergés (ERC) i Josep Maria Argimon (Junts) davant el seu judici que comença aquest dimarts per presumptament endarrerir la vacunació del coronavirus als agents de la Policia Nacional (CNP) i la Guàrdia Civil: "Sempre van prioritzar criteris mèdics i tècnics".
"El judici no només és delirant sinó un capítol més de la repressió espanyola, una maquinària policial i judicial que continua atacant tot el que sigui independentista", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic per presumpta prevaricació administrativa per a Vergés i Argimon (que aleshores era director general de l'Institut Català de la Salut, ICS), i també per a l'aleshores secretari general de la Conselleria, Marc Ramentol, i l'exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella.