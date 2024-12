Puigdemont fa un "balanç decebedor" de Sánchez i exigeix avenços en l'Acord de Brussel·les

Turull creu que el PSOE i el PSC tenen conseqüències "devastadores per a la nació catalana"

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha expressat aquest dissabte que la seva formació fa un "balanç decebedor" del primer any de l'actual govern de Pedro Sánchez, i ha exigit al PSOE que avanci en les qüestions que recull l'Acord de Brussel·les.

"És evident que volíem veure avenços quan passàvem el balanç d'un any i volíem veure un canvi d'actitud, i això no s'ha produït i, per tant, cal dir que així no podem continuar", ha expressat Puigdemont en una intervenció telemàtica en el Consell Nacional de Junts, que s'ha reunit a Vila-seca (Tarragona).

Puigdemont ha reiterat que "en alguns processos un any és suficient per veure si hi ha hagut voluntat de madurar-los", malgrat que el contingut de l'Acord de Brussel·les, en les seves paraules, fos molt ambiciós i no sigui fàcil per al PSOE complir-lo, diu.

Amb això, el president de Junts ha demanat al seu partit "estar preparats per assumir els costos polítics i també els costos personals" de la decisió que acabin prenent sobre la seva relació amb el PSOE i l'executiu de Sánchez.

"No hem estat ni hem volgut ser mai ostatges de ningú. Les pastanagues que ens posin al davant o que ens hagin pogut posar davant no ens enganyen ni ens interessen. Volem fets, volem compliments i volem veure que les coses passen i es fan de manera correcta", ha remarcat.

Per Puigdemont, Sánchez ha estat, textualment, un incomplidor persistent des que és president del Govern central : "Vam defensar, defensem i defensarem la potència de l'Acord de Brussel·les, la potencialitat que té de recorregut, però avui no és suficient", afegeix.

TURULL

El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha intervingut en el Consell Nacional, ha criticat el PSOE per "no molestar massa els del lligat i ben lligat" i ha acusat els socialistes, en les seves paraules, de voler el poder pel poder.

Turull ha remarcat que el PSOE i el PSC concentren actualment més poder institucional que mai, la qual cosa, segons ell, es tradueix en conseqüències "devastadores per a la nació catalana".

"Saben que mentre existeixi sentiment nacional, hi haurà ambició i reivindicació nacional. I això significa que hi haurà conflicte fins que no es resolguin. Per això ara aboquen tots els seus esforços a carregar-se el que generi orgull i sentiment de pertinença, sentiment nacional. Van absolutament a l'arrel, i van sense límits", ha dit.