Puigdemont fa amb IA una web en català de l'encíclica del Papa Lleó XIV 'Magnifica humanitas'

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha fet amb el programa Claude d'intel·ligència artificial (IA) una web en català de la primera encíclica del Papa Lleó XIV 'Magnifica humanitas', que s'ha publicat aquest dilluns.
"He pensat que ara era prioritari poder tenir una primera versió provisional en català, a l'espera que es faci una oficial o revisada", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Precisament, l'encíclica publicada per Lleó XIV aborda la preservació de la humanitat en l'era de la intel·ligència artificial.