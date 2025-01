Puigdemont expressa preocupació per les "greus dificultats" de La Bressola i els ofereix ajuda

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha expressat preocupació aquest dilluns per les "greus dificultats" que travessa l'associació La Bressola, que es dedica a l'ensenyament de la llengua i la cultura catalanes al sud de França des de fa 50 anys, i els ha ofert ajuda.

"Ens teniu al vostre costat per a allò que us puguem ajudar. Tant des del vessant institucional com des de la conscienciació i la mobilització, a fi de poder redreçar la situació i seguir desenvolupant amb llibertat un model exitós i apreciat al nord i sud de Catalunya", destaca en una carta enviada al president de l'associació, Guillem Nivet, que també signa el secretari general de Junts, Jordi Turull.

Després de reivindicar que La Bressola ajuda a formar nens en llengua catalana, ha assegurat que els amoïna l'"amenaça econòmica que pesa ara (sobre l'entitat) per l'absència de compromís dels diferents nivells de l'administració francesa".

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

A més de defensar que la immersió lingüística és un model d'èxit, ha manifestat que és una lluita que no tenen guanyada: "Ni al sud, amb intents constants de carregar-se el model d'immersió i de trencar la cohesió, i encara menys al nord, malauradament".

Per això, després d'advertir que les dificultats que pateix l'associació posen en risc la seva existència, elogien la feina que duen a terme a La Bressola perquè, a parer seu, ha permès escriure "una història completament diferent sobre el futur del català a la Catalunya Nord".