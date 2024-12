Puigdemont exigeix a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança: "No és de fiar"

Veu "descoordinació" entre el que s'aborda a Suïssa i el que fa el Govern central

BRUSSEL·LES, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dilluns que el grup de Junts al Congrés ha registrat una iniciativa perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança perquè "no és de fiar".

Ho ha dit en una conferència al Press Club de Brussel·les per valorar el primer any de l'acord amb el PSOE per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, després d'una reunió de la cúpula de Junts.

"Ha arribat el moment d'un punt d'inflexió o de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps ni la paciència a ningú", ha expressat el també expresident de la Generalitat.

Puigdemont ha explicat que les reunions a Suïssa entre Junts i el PSOE amb la supervisió del verificador internacional s'han produït de manera periòdica excepte de vegades quan s'han cancel·lat per motius "raonables".

ACORDS ESCASSOS

Ha afirmat que els acords que surten d'aquestes reunions són escassos i que els treballs per superar les discrepàncies s'allarguen i es dilaten de manera sistemàtica: "La descoordinació entre el que s'ha abordat a Suïssa i la praxi del Govern central és molt preocupant".

"La nostra experiència amb els socialistes és que no ens en podem fiar i no hi ha sorpreses en aquest sentit", tot i que ha apuntat que ara hi ha verificador que documenta el contingut d'aquestes converses.

Puigdemont ha considerat que Sánchez "no ha fet prou" per mantenir la confiança dels diputats de Junts a Madrid un any i mig després del pacte d'investidura, malgrat que li han donat moltes oportunitats, segons ell.

QUE SÁNCHEZ "DONI LA CARA"

"Volem que el president Sánchez, que va comptar amb els nostres vots per ser president, doni la cara al Parlament espanyol i accepti un debat sobre on som avui", i ha recordat que, tot i que Junts ha registrat la qüestió de confiança, la decisió recau en Sánchez en última instància.

No obstant això, ha dit que li semblaria una "greu irresponsabilitat" que Sánchez no se sotmetés a aquesta qüestió de confiança, i ha afegit que els tempos parlamentaris donen temps al PSOE per moure's i avançar en algun dels acords.