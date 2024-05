Puigdemont exigeix modificar la LOFCA: "O ens cedeixen el 100% dels tributs o no hi haurà PGE"

Condiciona un hipotètic govern de coalició a que hi hagi un "front comú" a Madrid



BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha exigit modificar la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) i avisa que serà una condició necessària perquè Junts doni suport a uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) que impulsin el PSOE o el PP: "O ens cedeixen el 100% dels tributs o no hi haurà PGE".

Ho ha dit aquest divendres l'expresident de la Generalitat en una compareixença a Argelers (França) per presentar les propostes econòmiques de la seva candidatura, al costat dels números 2 i 3 per Barcelona, Anna Navarro i Josep Rull.

Puigdemont ha subratllat la necessitat de posar fi al dèficit fiscal, i ha assegurat que si la situació no es reverteix, no aprovaran uns PGE: "Ens veiem amb forces per votar 'no' al pressupost espanyol que sigui, és igual si del PSOE o del PP, perquè volem condicionar".

Ha lamentat que, fins ara, "no hi ha hagut prou força ni determinació per plantar-se a Madrid i defensar els interessos dels catalans".

NO PAGAR LES "REBAIXES" D'AYUSO

En aquest sentit, ha condicionat un hipotètic govern català de coalició a que tots els partits que el conformin es comprometin a un "front comú" a Madrid per reclamar que la Generalitat gestioni tots els tributs que es paguen en territori català.

"Els catalans hem de deixar de pagar les rebaixes d'impostos de la senyora Ayuso", ha dit en referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"OPACITAT" D'AENA

Puigdemont ha explicat que, si governa, també exigirà que la Generalitat gestioni totes les seves infraestructures per fer-les més competitives, i ha criticat que hi ha una "gran opacitat" sobre els beneficis que generen els aeroports i ports que ara gestiona l'Estat.

"No pot ser que l'Aeroport del Prat i el Port de Barcelona serveixin per finançar altres operacions ruïnoses de l'Estat. Aquest ens exòtic i únic que és Aena està amagant aquesta informació", ha sostingut.

ECONOMIA DES DE LA "LLOTJA DEL BERNABÉU"

Ha assegurat que el Govern central obvia la realitat econòmica catalana, i ha posat d'exemple que Pimec no participava en les convocatòries de l'executiu amb la patronal fins que Junts els va pressionar.

"Estan acostumats a mirar l'economia empresarial des de la llotja del Bernabéu, on només hi ha grans companyies amb interessos intercanviats. Nosaltres ens ho mirem des de la llotja de Montilivi: veiem les pimes, perquè són el reflex del país", ha dit.

100 PRIMERS DIES

Puigdemont també ha exposat que en els 100 primers dies de govern presentaran una revisió del cistell d'impostos i modificacions que incorporaran rebaixes i algunes supressions, sense especificar quines.

També ha proposat crear dos macroàrees econòmiques en el Govern: una d'Economia, Hisenda, Fiscalitat i Infraestructures, i una altra d'Empresa, Recerca, Treball i Universitats per "donar un nou impuls a l'economia catalana".