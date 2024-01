Eurodiputats de Junts, el BNG i Podem donen suport a la marxa del dia 13 a favor dels presos d'ETA

BILBAO, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 eurodiputats, entre els quals l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, han mostrat el seu suport tant a la manifestació a favor dels presos d'ETA convocada per Sare el pròxim 13 de gener a Bilbao com al manifest 'Claus per a la resolució' publicat per la xarxa ciutadana a l'octubre com una "reflexió al voltant de la convivència i el final de l'excepcionalitat".

En un comunicat, Sare ha agraït públicament el compromís d'aquests representants polítics europeus, en relació amb el final de l'"excepcionalitat penitenciària" que es continua aplicant als presos i a favor de "la resolució definitiva que possibiliti que presos, exiliats i deportats bascos tornin a casa".

"Volem subratllar la importància del treball polític en favor d'aquest fi i valorem, per tant, de manera molt positiva el suport d'eurodiputats que representen diferents sensibilitats a diversos països", ha afegit.

Els eurodiputats són Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín de Juns Per Europa, a més d'Ana Miranda (BNG), Diana Riba i Jordi Solé, d'ERC, Idoia Villanueva i Eugenia Rodríguez d'Unides-Podem, Miguel Urban d'Anticapitalistes, Chris MacManus, Clare Daly, François Alfonsi, Mick Wallace, i Nikolaj Villumsem i Dimítrios Papadimoulis.

Finalment, Sare ha cridat la societat basca a participar en la manifestació de dissabte, que es desenvoluparà a Bilbao.