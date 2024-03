Puigdemont obre un web de la seva candidatura: "El camí de retorn el farem junts"

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha estrenat aquest divendres un lloc web sobre la seva candidatura als comicis del 12 de maig: "El camí de retorn el farem junts".

Ho ha anunciat el mateix expresident en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual ha demanat ajuda per "fer possible" la independència de Catalunya.

Per això, en el web (carlespuigdemont.cat) s'hi poden fer donatius i cursar microcrèdits, a més d'inscriure's com a apoderat o interventor del partit i com a voluntari.

Puigdemont va anunciar dijous que serà el candidat del partit a les eleccions al Parlament del 12 de maig amb l'objectiu de culminar amb èxit el procés d'independència: "Volem acabar la feina".

En una conferència a l'Ajuntament d'Elna (França) davant un miler de persones, entre les quals hi havia la plana major de Junts, va assegurar que es presenta als comicis "per a la restitució de la presidència de la Generalitat, per reprendre el camí que la repressió i la divisió van bloquejar".