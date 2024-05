Puigdemont: "Estem molt més preparats per aguantar un embat amb l'Estat que el 2017"

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha defensat que els independentistes avui estan "molt més preparats per aguantar un embat amb l'Estat que el 2017".

"Cal reprendre la conversa i construir una estratègia guanyadora. I hi ha una diferència: avui tenim un marc jurídic molt més nítid i estructures a fora per afrontar onades d'exiliats. Avui estem molt més preparats per aguantar un embat amb l'Estat que el 2017", ha sostingut en una entrevista aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Després d'assegurar que si pot governar actuarà amb generositat, ha considerat que per preparar la independència han d'explicar "molt poc" com ho fan.

"Ens hem passat volent ser un moviment assembleari. No farem la independència cantant 'El Virolai' ni regalant clavells a la policia. Ens hem de preparar molt millor i ser més assertius", ha manifestat.

A més d'exposar que no es pot entendre l'octubre del 2017 agafant-ne només una part, destaca que ha fet molta autocrítica i que la seva proposta passa per tornar a asseure's tots els qui ho van fer possible i plantejar com continuar el que van començar: "Hi ha coses que no vam fer bé, però m'agradaria que l'altra part també ho analitzés. El constitucionalisme unionista no ha fet cap acte de constricció", ha afegit.