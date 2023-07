Puigdemont espera remuntar la sentència "adversa" al TJUE i diu que no canvia res sobre el seu retorn

BRUSSEL·LES, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha apel·lat aquest dimecres a "remuntar" al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) la sentència "adversa" del Tribunal General de la UE (TGUE) que ha confirmat la decisió de l'Eurocambra de retirar-li la immunitat juntament amb la dels exconsellers i eurodiputats de Junts, Clara Ponsatí i Toni Comín, i ha afirmat que no afecta el seu potencial retorn a Espanya.

"No era el que esperàvem però no podem dir que no estàvem preparats per a aquest escenari. Ens toca una altra vegada remuntar una situació adversa, no és la primera vegada", ha assegurat en una conferència de premsa al Parlament Europeu en què ha valorat la sentència del TGUE.

Puigdemont ha fet referencia així al recurs de cassació que el seu equip presentarà al TJUE en el qual exploraran "les esquerdes" que, a parer seu, obre la sentència d'aquest dimecres del tribunal de primera instància.

Respecte a si la sentència que el deixa sense immunitat complica el seu retorn a Espanya, l'expresident de la Generalitat ha afirmat que l'opció de tornar "està en el mateix punt que abans de la sentència".

"Igual de lluny i a prop", ha indicat, per insistir en l'argument que com a dirigents independentistes "pateixen una persecució política" i han demostrat que "no trafiquen amb drogues i armes, sinó amb votacions i referendums".

Sobre l'escenari que s'obre ara i l'opció que l'instructor del procés, Pablo Llarena, reactivi les euroordres, Toni Comin ha assegurat durant la conferència de premsa que qualsevol pas per demanar la seva extradició a Espanya necessitarà un nou suplicatori a l'Eurocambra.

El seu advocat Gonzalo Boye ha assenyalat que ara tenen un termini de dos mesos i deu dies per presentar un recurs de cassació davant el TJUE, mentre que "estudiarà el moment" de demanar mesures cautelars, després de subratllar que la sentència no discuteix la immunitat de desplaçament. El mateix Puigdemont ha confirmat que té previst anar al ple de la setmana vinent a Estrasburg, França.

Fins a Brussel·les s'hi han desplaçat diferents dirigents de Junts, entre els quals la presidenta del partit, Laura Borràs, el secretari general, Jordi Turrull, i la candidata al Congrés, Míriam Nogueras, mentre que d'ERC hi han anat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i els eurodiputats Diana Riba i Jordi Solé. En representació de la CUP hi han estat presents Albert Botrán i Carla Riera.