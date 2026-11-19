BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha tret pit dels èxits assolits en aquesta legislatura gràcies als acords als quals van arribar amb el govern de Pedro Sánchez: "Ens hem aprofitat de l'ambició de Sánchez per derrotar Espanya".
En una entrevista a 'El Mundo' recollida per Europa Press, ha explicat que els socialistes van trucar a la porta per negociar el suport de Junts a la investidura de Sánchez i que van voler provar fins a quin punt arribava "la seva ambició pel poder i el seu cinisme" perquè, segons ell, els havien dit de tot en l'anterior legislatura.
En la negociació, ha assegurat, van deixar clar als socialistes que no hi confiaven però que mirarien d'aprofitar-se de la seva "ambició política per intentar aconseguir coses que ells mateixos havien dit que eren impossibles".
Sobre quines qüestions es van posar sobre la taula, van traslladar al PSOE la seva disposició a parlar si s'abordava com resoldre el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya, la qual cosa va requerir molt esforç: "Ells anaven al supermercat. Anaven a dir: 'A veure què voleu de la llista de la compra' i es van trobar que nosaltres no volíem això".
A més de la carpeta de competències, finançament, decrets i inversions, Puigdemont ha detallat que, quan va tocar afrontar les bases del conflicte, van reclamar un diàleg en un espai neutral --a Suïssa-- i que es pogués donar fe dels avenços o obstacles del procés.
"Ens van demanar un acord de legislatura i vam dir no", ha afegit l'expresident català, després d'admetre que van creure que els socialistes no acceptarien les seves demandes, com la de la mediació internacional o la de l'amnistia.
SOBRE SÁNCHEZ
No obstant això, sí que les van acceptar i van quedar recollides en l'acord de Brussel·les: "La meva percepció de Pedro Sánchez, que per mi és una persona amoral i amb una ambició desmesurada, era fins on podíem empènyer-lo i portar perquè nosaltres en poguéssim treure profit".
En relació amb si van plantejar al Govern central desactivar tots els procediments judicials a través de la Fiscalia o el Tribunal Constitucional (TC), ha concretat que el que van fer va ser una descripció "del lawfare, d'una persecució política organitzada per criminalitzar i desactivar l'independentisme".
També ha reiterat que un emissari del PSOE li va oferir una sèrie d'indults que no va acceptar, i li va deixar clar que estava disposat a quedar-se tota la vida a Bèlgica si calia, i el seu partit els va avisar que la llei d'amnistia s'havia de complir i que qualsevol obstacle de l'Estat a aplicar-la l'entendrien com un "incompliment".
TC
Quan li han preguntat si dona per fet que el Govern central ha controlat en tot aquest procés el TC, ha apuntat que la seva experiència amb l'Estatut el fa ser molt prudent amb aquest òrgan i amb els magistrats progressistes, perquè la seva majoria va ser la que va acabar "dinamitant" el text.
"De fet, fins la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), fins i tot una mica més tard, jo estava convençut que no ens donarien la raó en el meu cas", ha ressaltat.
L'expresident català ha negat que, quan la relació de Junts i el Govern central es va començar a deteriorar, es posés sobre la taula la possibilitat de celebrar un referèndum, malgrat destacar que està escrit en l'acord de Brussel·les.
"No vam arribar a crear les condicions per abordar aquestes carpetes perquè s'anava enfangant, jo crec que de manera deliberada, el compliment dels acords als quals ja havíem arribat", ha explicat, a més de negar també que, amb la ruptura amb el PSOE, els oferissin la possibilitat d'un concert econòmic.
Segons Puigdemont, hauria estat una fugida cap endavant que potser, en el cas que l'haguessin comprat, no haurien complert: "El problema ja no era de propostes, era de compliment".
IMMIGRACIÓ
En els contactes amb els socialistes, ha revelat que els van portar bastant al límit en la negociació de la llei per delegar les competències en matèria d'immigració a Catalunya, on "només a última hora, amb la ruptura assegurada a la taula, van claudicar amb la presència dels Mossos d'Esquadra als controls fronterers, amb que el NIE el fes l'administració catalana i algun altre punt més en aquest sentit".
En matèria de finançament, ha explicat que van arribar al límit perquè Junts va rebutjar parlar de cap altre model que no passés pel concert: "Tot i que ens van oferir de tot, fins i tot xantatge narratiu: 'Com renunciareu a tants diners?".
CAP CONTACTE AMB SÁNCHEZ
Sense revelar qui va ser l'interlocutor socialista en les negociacions, Puigdemont ha puntualitzat que no va parlar mai directament amb Sánchez, amb el qual no ha tingut cap contacte, ni per telèfon ni en persona, des que viu a Bèlgica.
A més de reivindicar el redactat dels punts més crítics de la llei d'amnistia, ha reconegut que la negociació va córrer risc quan van votar en contra del primer quan "no es podia votar un text que en deixava fora molta gent que ara se n'ha vist beneficiada".
Per Puigdemont, els socialistes van acceptar culturalment la idea de l'amnistia: "Això va ser bastant fàcil i aquí va venir la meva sorpresa perquè jo pensava que lluitarien una mica més. Era evident que allò era una derrota que el PSOE propiciaria a Espanya i que era una victòria del camp independentista".
ZAPATERO
També ha precisat que la figura de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ja va aparèixer en la negociació dels acords de Brussel·les després de rebutjar que aquest paper l'exercís el ministre Félix Bolaños perquè no se'n refiaven.
Segons la seva opinió, Zapatero té "una visió de l'Espanya plural d'allò més avançada que no ha pogut formular cap primer ministre espanyol", també en la seva aproximació cultural al conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.
A parer seu, la posició de Zapatero era molt més laxa que la del Govern central, malgrat que quan parlava creuen que ho feia "en nom del PSOE".
Sobre si va percebre una ambició insospitada en la seva persona, ha manifestat que no va arribar mai a aquesta conclusió perquè, entre altres coses, "ell ja tenia l'ambició sublimada, ho havia fet tot".