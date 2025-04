Puigdemont: "Encara no entenen per quina raó no els votem els pressupostos?"

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha dit que l'Estat incompleix cada any els seus propis pressupostos i no inverteix el que està previst sobre Catalunya: "Encara no entenen per quina raó no els votem els pressupostos?".

Ho ha dit en un missatge d'X recollit per Europa Press aquest dissabte, després de la informació avançada per Catalunya Ràdio i TV3 segons la qual es va gastar un 20% de tots els diners que l'Estat tenia pressupostat per invertir a Catalunya els primers sis mesos del 2024: 456 milions d'euros.

"Cada any incompleixen els seus propis pressupostos. Ho fan amb Catalunya, on ens roben les inversions, i ho fan amb Madrid, però en aquest cas per gastar-s'hi més diners dels aprovats inicialment", ha lamentat.