Puigdemont: Els que no volen la unitat independentista "no han de tenir dret a veto"

Defensa que el CdRep pot tenir "un paper important" en la recuperació de la unitat

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont ha avisat aquest dijous que "aquells que no volen la unitat no han de tenir dret a veto en l'acció independentista".

Així ho ha manifestat en una entrevista publicada pel mateix Consell de la República (CdRep), òrgan que Puigdemont presideix i al qual ha presentat candidatura per repetir en el càrrec.

Segons Puigdemont, el CdRep ha de ser "el pal de paller" de la unitat independentista, i ha assegurat que és una de les raons de la seva existència.

"No obstant això, tampoc no es pot convertir en un pretext per no avançar. Els que no volen la unitat no han de tenir dret a veto en l'acció independentista. Nosaltres som els màxims defensors de la unitat, però no a costa de renunciar a res", ha recalcat.

Després d'explicar que presenta candidatura per presidir novament el CdRep per donar continuïtat al projecte iniciat el 2018, creu que han passat d'una etapa funcional a una d'ordinària, i que ara toca continuar-se reformulant institucionalment per dotar l'entitat "de les millors eines per assolir la independència de Catalunya".

En un context en el qual no s'ha aconseguit que el moviment independentista vagi a l'una, segons Puigdemont, considera que el CdRep pot tenir "un paper important en la recuperació de la unitat estratègica".

En la seva opinió, l'entitat ha de ser un espai de coordinació del moviment independentista, i per això vol treballar per sumar tots els actors promovent el diàleg i la concertació entre les diferents forces independentistes i buscant consensos sobre les estratègies a seguir.

"L'1-O ENS MARCA EL CAMÍ"

"L'1-O ens marca el camí d'aquesta unió entre tots els actors: partits, entitats i societat civil", ha sostingut.

Altres prioritats que posa sobre la taula si és reelegit és continuar treballant "per la internacionalització de la causa catalana i guanyar suports a l'exterior", el desplegament territorial de l'entitat i la defensa de la llengua i la cultura catalanes, entre d'altres.

Per això, veu necessari promoure i reforçar més que mai --literalment-- la complicitat "entre els Països Catalans i la col·laboració i la cooperació entre les diferents regions" amb les quals comparteixen llengua i cultura.

SUMAR SUPORTS

També defensa la necessitat de continuar sumant suports i teixint complicitats "amb altres nacions sense estat que lluiten per causes nobles com la catalana, i enfortir la xarxa diplomàtica serà important" en aquesta qüestió.

Respecte a les variables socials i polítiques que es poden viure durant els pròxims anys, Puigdemont ha demanat "mantenir la veu per explicar la resposta repressiva que l'Estat sempre dona" als catalans.

"Ens persegueixen els que hem decidit avançar, amb acusacions delirants. No ens intimidaran i no deixarem de fer res del que fem, fins i tot amb més èmfasi", ha advertit.