Puigdemont sobre els informes del CNI de l'imam de Ripoll (Girona): "Miserables"

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha reaccionat aquest dilluns amb un "miserables" després que els documents desclassificats del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) sobre l'imam de Ripoll (Girona), Abdelbaki es-Satty, confirmen que els serveis d'intel·ligència es van reunir tres cops el 2014 amb el considerat cervell dels atemptats del 17A a Catalunya.

"Teníem raó, el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017, mes i mig abans del referèndum d'independència de Catalunya, tenia tractes amb els serveis secrets espanyols. El coneixien perfectament. Sota la catifa dels secrets, l'Estat amaga molta merda", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons Puigdemont, per ells "la unitat de la pàtria és més important que la vida de les persones".

També ha lamentat que contra el terrorisme islamista no es prenguessin decisions que sí han dut a terme per combatre l'independentisme, segons ell.

"S'han infiltrat de manera indecent en el moviment independentista, com ho demostra l'excel·lent documental de 'La Directa', i ens han espiat (ens espien encara?) a nosaltres i al nostre entorn sense cap autorització per fer-ho, només per obtenir qualsevol tipus d'informació que els pugui ser útil en la seva lluita contra Catalunya", ha afegit.