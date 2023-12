Puigdemont: "Els corbs togats es regiren i ensenyen urpes i ullals"

Avisa que no caurà "en el parany d'actuar i decidir" en funció de les pressions

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest divendres que "els corbs togats es regiren i ensenyen urpes i ullals" davant les aspiracions independentistes.

Ho ha dit en un escrit a Instagram recollit per Europa Press a falta d'un dia perquè se celebri la reunió entre Junts i el PSOE amb la presència d'un mediador internacional.

En aquest sentit, ha avisat que no caurà "en el parany d'actuar i decidir en funció de les pressions".

Segons Puigdemont, han estat mesos d'activitat intensa, i creu que també ho seran les pròximes setmanes, i afegeix: "Fa molts anys que hem après a aguantar la posició contra tota mena d'atacs i amenaces".

"Per alguns això ha de ser nou; per a nosaltres és el pa de cada dia. No m'agrada, és clar, però fa molts d'anys que he après a prescindir-ne i a no caure en el parany d'actuar i decidir en funció de les pressions (dels uns i dels altres)", ha assenyalat.

"REPRESSIÓ" CONTRA L'INDEPENDENTISME

En la seva opinió, la "repressió" contra l'independentisme no s'aturarà fins que Catalunya sigui una república lliure de tot vincle amb estructures franquistes, ha dit textualment.

"Però no per això hem de deixar de combatre-la i d'aspirar a reduir-ne al màxim el seu abast. Per això els corbs togats es regiren i ensenyen urpes i ullals. I se'ls posa cara de general Pavía", ha resolt.