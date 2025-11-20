Puigdemont sobre els 50 anys de la mort de Franco: "El franquisme continua estan allí"

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que "el franquisme continua estan allí" tot i que aquest dijous es compleixen 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco.
"Malgrat la propaganda de mig segle parlant de transició modèlica, el franquisme continua estan allí, com el dinosaure de Monterroso", ha subratllat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Segons Puigdemont, Franco ja va avisar que ho deixaria tot "'atado y bien atado', que darrerament vol dir 'togado y bien togado'", per la qual cosa considera que és un engany i una farsa --textualment-- dir que hi va haver una evolució exemplar de la dictadura a la democràcia.
També ha lamentat altres qüestions com "la imposició d'una monarquia decidida per Franco fent veure que era la voluntat popular, i el pacte entre la majoria de forces antifranquistes i el règim franquista com si fos una reconciliació quan, en realitat, era per no alterar els fonaments del poder espanyol".
En aquest sentit, ha criticat que aquest dijous hi hagi qui, d'un costat i l'altre, expliquin que la mort de Franco "al llit, amb el Rei que ell va triar a punt de ser coronat i amb la garantia que els seus crims quedarien impunes, va ser una victòria èpica de la democràcia".