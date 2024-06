Puigdemont diu al Suprem que "una lectura desapassionada" de la llei d'amnistia permet aplicar-la a la malversació

Demana que s'aixequi l'ordre nacional de detenció



MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assenyalat al Tribunal Suprem que "una lectura desapassionada" de la llei d'amnistia "permet manifestament aplicar-la als fets (...) qualificats com un delicte de malversació de cabals públics" en la interlocutòria per la qual el Suprem el va processar per la seva participació en el procés independentista català.

Així ho explica l'advocat Gonzalo Boye en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, en què a més sol·licita "l'aixecament de les mesures cautelars" que l'afecten, referint-se específicament a l'ordre de crida i cerca i ingrés a presó que pesa sobre ell i que es va acordar mitjançant una interlocutòria el 12 de gener del 2023.

En 23 pàgines, respon a la petició de l'instructor del procés, el magistrat Pablo Llarena, que es posicionin sobre si és aplicable el perdó per a aquest delicte concret. Pel lletrat, "no hi ha cap dubte que els presumptes actes atribuïts a les persones il·legalment processades en aquesta causa penal, qualificats de delicte de malversació de cabals públics, si haguessin existit, ho haurien estat amb la intenció de promoure o procurar la celebració del referèndum d'autodeterminació celebrat l'1 d'octubre del 2017".