Puigdemont diu que quan pugui tornar vol "submergir-se" en la Catalunya actual

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
Pregunta quin sentit té per a Espanya "tenir dues colònies o dues ciutats al Marroc"
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit que quan pugui tornar a Catalunya s'ha proposat "submergir-se" al territori per respirar-ho, tocar-ho i escoltar a la gent per veure per si mateix quina ha canviat en els últims anys.
En una entrevista al diari britànic 'The Sunday Times' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha recordat que han passat 9 anys des de la seva marxa i que malgrat que fa un "esforç permanent" per estar en contacte amb el que succeeix Catalunya, no és la mateixa que la que va deixar.
L'expresident ha recalcat que no es penedeix de res del que va fer i que l'1-O quedarà per a la història: "Vam derrotar a Espanya democràticament", ha assegurat.
"No sabia quant temps estaria en l'exili, però estava disposat a passar tota la meva vida. I si haig de passar així tota la meva vida, estic disposat", ha afegit.
CEUTA
Preguntat per la situació migratòria a Ceuta considera que Espanya travessa una profunda divisió política i social: "Quin sentit té per a un país de la Unió Europea tenir dues colònies o dues ciutats al Marroc? Si ho mires des d'una perspectiva marroquina, per descomptat que això és una ferida", ha apuntat.
En aquest sentit, ha afegit que Espanya no organitzarà un referèndum d'autodeterminació a Ceuta perquè "tenen por" que Catalunya ho demani també, encara que admet que la població de Ceuta té un sentiment, diu, molt espanyol.
CAUSES JUDICIALS DEL GOVERN CENTRAL
Sobre les diverses causes judicials obertes que afecten al Govern central, ha assegurat que "per descomptat que hi ha casos de corrupció", però que l'interès en aquests casos no és el de netejar el sistema sinó atacar al que governa.
"El sistema romandrà corrupte", ha advertit, i ha dit que hi ha hagut clars abusos en casos com el de la dona del president del Govern, Begoña Gómez.
En referència a la posició del líder de l'Executiu, Pedro Sánchez, en assumptes internacionals, com el seu suport a Palestina, afirma que ho fa per raons de política domèstica i que si pogués obtenir resultats involucrant-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho faria: "No és honest. Ho fa per màrqueting electoral".