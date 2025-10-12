Publicat 12/10/2025 14:48

Puigdemont diu que part del món hispànic "encara espera que Espanya demani perdó per la conquesta"

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat que una part important del món hispànic "encara espera que Espanya demani perdó per la conquesta i colonització del continent americà".

"Però els espanyols en continuen fent la seva festa nacional", ha criticat en un missatge d'X recollit per Europa Press aquest diumenge, celebració del 12 d'Octubre.

Ha destacat que Alemanya celebra la seva reunificació, Itàlia la república sorgida de la derrota del feixisme, França la seva revolució, Portugal al seu poeta Luis Vaz de Camoes, i els Estats Units el dia de la seva independència: "La seva festa els defineix".

