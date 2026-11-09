Puigdemont diu que hi haurà un moment en què l'independentisme no podrà renunciar a actes unilaterals

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dilluns que hi haurà un moment en què l'independentisme no només no podrà descartar els actes unilaterals, sinó que no hi podrà renunciar: "No tenim dret a renunciar-hi".
Ha expressat que, quan s'ha de recórrer a un acte unilateral (com va fer en el seu moment Kosovo), s'ha d'acreditar que s'han fet "tots els esforços i més per buscar una solució per altres camins pacífics i democràtics", ha dit en una entrevista a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press.
Ha defensat les converses amb l'Estat a Suïssa davant un mediador internacional i que s'acrediti des d'Europa: "Ja no serem els catalans que direm que els espanyols no han complert".
"El dia que hi hagi una massa crítica suficient, la legitimació parlamentària que ara no tenim, perquè no disposem de majoria absoluta al Parlament, i la unitat d'acció necessària, que és imprescindible, podrem abordar una acció unilateral amb més càrrega de legitimació i més possibilitats de sortir-nos-en que abans".
Ha sostingut que la independència es va dur a terme mitjançant el procés, que segons considera va començar amb l'1-O i va continuar amb la DUI d'un Parlament que qualifica de democràtic i legítim: "El que passa és que no s'ha aplicat".
PAPER D'EUROPA
Ha celebrat les resolucions europees que situa a favor de la causa independentista i ha assegurat que s'ha derrotat Espanya en un dels seus propòsits, que era "aturar i humiliar la institució de la presidència" de Catalunya, no tant la persona sinó la part simbòlica del que representava, després de voler-lo empresonar.
Ha apuntat que no oblidarà res, ni bo ni dolent: "I he intentat evitar la temptació de recrear-me en el dolor propi per despertar empatia o llàstima per obtenir-ne un benefici polític. Però no tinc rancúnia".
Ha expressat que els líders independentistes que van sortir de l'Estat van anar a Europa a explicar el conflicte de Catalunya amb l'Estat perquè hi havia un dèficit "enorme" de coneixement a Europa, i ha afirmat que s'ha eixamplat a uns nivells sense precedents.
AMNISTIA
Ha defensat que la llei d'amnistia també evidencia que es tracta d'una victòria de l'independentisme perquè si fos una victòria d'Espanya, "no estarien tan enfadats i rabiosos, ni intentarien aigualir-ne el resultat".
Ha afirmat que prendrà totes les precaucions fins "que no estigui estès el certificat de defunció de la repressió", la qual cosa encara no veu que hi sigui, i que l'amnistia s'està aplicant fins l'última milla.
10 DE DESTEMBRE
Sobre el 10 d'octubre del 2017, dia que al Parlament Puigdemont va suspendre la DUI per obrir un diàleg amb l'Estat, el líder de Junts ha expressat que ara "ho faria diferent" perquè assenyala que aquest suposat diàleg amb l'Estat partia del que considera que és una mentida, i era que l'executiu no tenia voluntat de negociar.
"Era una trampa per trencar el momèntum, el crescendo al qual havíem arribat", ha dit.
VOL "DEIXAR DE SER ESPANYOL"
Ha afirmat que el que vol és deixar de ser espanyol: "Mai no m'he sentit representat ni identificat per la nacionalitat espanyola. No ho dic com un acte de rebuig o de menyspreu, és una cosa aliena a mi, no em representa".
Ha apuntat que el violenta tenir la nacionalitat espanyola: "És hostil, una agressió que sento, i hauria de poder tenir el dret a donar-me de baixa d'Espanya. Si puc donar-me de baixa de Telefónica, de Google, de La Caixa o de l'Església catòlica, fins i tot de la condició sexual, per què costa tant canviar un paper?".
Respecte al seu futur, ha manifestat que no s'imagina deslligat del procés d'independència de Catalunya, tot i que no sap amb quin rol: "Potser em tornaré a manifestar al Fossar, potser faré llibres, potser em presentaré a eleccions o potser seré alcalde d'Amer. No ho sé".