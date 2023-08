Puigdemont dissol l'assemblea del CdRep i proposa una "reforma substancial" dels seus organismes

Amb la dissolució, el CdRep ja no celebrarà eleccions per renovar els seus membres a l'octubre



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder del Consell de la República (CdRep) ha decidit dissoldre l'assemblea de representants i ha proposat una "reforma substancial, orgànica i normativa" de l'entitat.

Així ho ha comunicat aquest dimarts als registrats en el CdRep en una carta recollida per Europa Press on expressa la seva voluntat de reformular l'assemblea de representants en dues càmeres: una càmera de representació dels consells locals i de les bases del CdRep, i una altra càmera que elaborarà "la legislació republicana".

Amb la dissolució de l'assemblea de representants, el CdRep ja no celebrarà les eleccions per renovar els seus membres previstes per a octubre.

"Tenim les eines, però les hem de reforçar per fer-les més eficients i eficaces en l'objectiu que dóna sentit a la nostra existència", argumenta Puigdemont en la carta.

Ha concretat que el CdRep prioritza la generació de recursos organitzatius que permetin dur a terme accions al territori, i la "definició dels continguts i de les regles del joc de la República catalana, que deuen ser posades a la disposició del conjunt de ciutadans".

Per realitzar aquests canvis, Puigdemont ha anunciat que el CdRep celebrarà una consulta als seus registrats al setembre amb la proposta de millora organitzativa, i a partir del resultat el govern de l'entitat farà efectiva la reestructuració proposada.