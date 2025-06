Puigdemont, sobre l'amnistia: "El marge prevaricador del Suprem es va estrenyent"

"En un estat de dret els jutges apliquen les lleis, a l'Estat espanyol els jutges no"

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres que "el marge prevaricador del Suprem es va estrenyent" després de l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia.

"El marge prevaricador del Suprem es va estrenyent. Sé que tant els hi fa, perquè saben que ningú no s'atrevirà a jutjar els jutges del Suprem, que continuen obeint l'ordre del Rei d'anar a per tots nosaltres", ha manifestat en un video a X recollit per Europa Press.

No obstant això, ha avisat que "cada vegada que forcen les costures de l'estat de dret, l'esquerda es va fent més gran, fins al punt de fer-la insostenible, ja no només per als catalans, sinó també per ells mateixos".

Per Puigdemont, el TC ha decidit "una cosa que ja se sabia des de fa més d'un any, i és que la llei d'amnistia és perfectament legal", i creu que el problema resideix en que als jutges del Suprem no els agrada la norma i no la volen aplicar.

"En un estat de dret els jutges apliquen les lleis, a l'Estat espanyol els jutges no. Apliquen les lleis de la manera que a ells els agrada i boicotegen aquelles, com és el cas que ens ocupa, amb les quals estan en desacord polític", ha lamentat.

"ESTAFA DEMOCRÀTICA" A ESPANYA

Per això, creu que s'està "davant una altra mostra de l'estafa democràtica del règim monàrquic espanyol", tot i que demana que l'actitud sediciosa --textualment-- del TS no desdibuixi la importància de la decisió del Constitucional.

I és que, segons Puigdemont, la llei d'amnistia és un component necessari però no suficient per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya a més de "revertir una gran part de la repressió" que va tenir lloc.

"L'amnistia no tanca cap crisi, en tot cas n'obre una de més profunda, que és la que representa que una llei aprovada i ara constitucional no sigui aplicada", ha subratllat.

També ha reivindicat que l'amnistia és una decisió política aprovada al Congrés, i no als tribunals, a banda que "cap partit espanyol la volia, tampoc l'actual president de la Generalitat, que s'hi va manifestar rotundament en contra".

"ÉS UNA CONQUESTA"

"Per tant, és una conquesta que l'independentisme ha arrencant a contracor d'Espanya i de tots aquells que s'han manifestat tots aquests anys justament al costat dels ultres i radicals espanyolistes",

A més a més, ha destacat que l'amnistia ha beneficiat centenars de famílies malgrat afegir que encara queden casos pendents als quals "determinats sectors de la judicatura es neguen" a aplicar-los una llei que, a parer seu, ja és irreversible.