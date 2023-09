Puigdemont es desmarca de les negociacions d'ERC sobre l'amnistia

BRUSSEL·LES, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Junts i expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha desmarcat aquest dimarts del suposat intercanvi de documents que ERC ha dit que manté amb el PSOE de cara a una llei d'amnistia, després d'assenyalar que no se sent "concernit" pels acords que pugui aconseguir el partit d'Oriol Junqueras.

"Jo no soc d'ERC, per tant no puc parlar pel que digui ERC, ni em sento concernit pel que ERC digui, pacti o decideixi pactar. Esquerra veurà el que fa Esquerra i nosaltres el que fem nosaltres", ha assegurat l'expresident en unes declaracions a Brussel·les, on ha participat en un acte amb motiu del Dia Europeu de les Llengües.

Així ha despatxat Puigdemont les declaracions de la portaveu d'ERC, Raquel Sans, que dilluns donava per "resolta" la part política de la llei d'amnistia i va revelar que "corren documents" que demanen l'amnistia, sense concretar entre quins partits circulen ni què especifiquen.

Sans va plantejar que hi hagi una "màxima coordinació possible" en la qüestió de l'amnistia en entendre que "existeixen diferents propostes" i "no té sentit que cadascú vagi per lliure" després de donar "per descomptat" que es pactarà aquesta mesura com un pas per iniciar la fase resolutiva del conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya.