Puigdemont desitja una bona Diada "per la independència i el futur de la nació"

L'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha desitjat aquest dijous als catalans una bona Diada "per la independència i el futur de la nació".
"Per la llibertat que els Borbó van arrabassar als nostres avantpassats que defensaven Catalunya, i per la independència i el futur de la nació que devem als nostres fills: bona Diada Nacional de Catalunya!", ha manifestat en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
Poc abans, el secretari general del seu partit, Jordi Turull, ha reclamat mobilització per aconseguir la independència i ha lamentat que Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig no hagin pogut assistir un any més a la Diada.