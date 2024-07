Puigdemont denuncia un "cop d'Estat híbrid" de jutges i policies contra la democràcia

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident català i candidat de Junts a la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat un "cop d'estat híbrid" de jutges i policies contra les institucions democràtiques espanyoles.

En un comunicat a 'X' d'aquest dijous recollit per Europa Press, ha alertat que "com que visiblement no són guàrdies civils entrant al ongrés amb la metralleta a la mà, el cop d'Estat no és percebut com a tal", si bé el resultat el mateix.

Al seu judici, grups organitzats formats per policies, periodistes, jutges i empresaris, així com jutges del Tribunal Suprem que no apliquen les lleis aprovades al Congrés, tracten de "subvertir les decisions del Parlament, intervenir el funcionament de les institucions de l'Estat".

Puigdemont també ha opinat que el problema no és sol aquest, sinó que aquell que té "la responsabilitat de protegir la democràcia, mira cap a un altre costat i s'inhibeix de prendre decisions, amb la ingènua pretensió que així estarà a resguard de les urpades colpistes", en referència al Govern.

A més, ha criticat que com el context actual "no és exigent en termes de drets fonamentals i llibertats com havia estat en el passat, els colpistes actuen desbocats", mentre que el creixement de la intolerància i l'autoritarisme els empara i anima, en les seves paraules.