Puigdemont demana a TV3 i Catalunya Ràdio celebrar el seu debat electoral a Perpinyà (França)

Reclama un debat "en igualtat de condicions amb la resta de candidats, sense traves tècniques"



BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i cap de llista de Junts+ a les eleccions al Parlament del 12 de maig, Carles Puigdemont, ha reclamat aquest dilluns a TV3 i Catalunya Ràdio que celebrin el seu debat electoral a Perpinyà (França).

En una carta adreçada als directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras i Jordi Borda, consultada per Europa Press, el director de campanya de Junts+, Albert Batet, ha demanat que el debat se celebri en aquesta ciutat francesa "en igualtat de condicions amb la resta de candidats, sense traves tècniques que impedeixin o dificultin la plena expressió" de Puigdemont.

Ha fet aquesta proposta "tenint en compte que TV3 i Catalunya Ràdio són una televisió i una ràdio nacionals que inclouen la Catalunya Nord en el seu àmbit de cobertura", i ha recordat que recentment han reobert una delegació en aquest territori.

"El nostre cap de llista és el president, Carles Puigdemont, que com és sabut, és a l'exili des de l'any 2017 per la persecució de la qual és objecte per part de la justícia espanyola", ha argumentat.

CONFRONTAR PROPOSTES

El director de campanya de Junts+ ha explicat que l'expresident de la Generalitat actualment és al sud de França per preparar la campanya i el seu retorn a Catalunya.

Batet ha expressat la voluntat de Junts+ d'"assistir a tots els debats electorals possibles" per poder fer arribar les seves propostes a la ciutadania i confrontar-les amb la resta de forces polítiques.