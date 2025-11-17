Puigdemont demana al TC que suspengui la seva ordre de detenció després de les conclusions de l'advocat general de la UE

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que suspengui l'ordre de detenció nacional que hi ha vigent en contra seu i s'ha emparat en les conclusions de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per sostenir la sol·licitud.
Així consta en l'escrit, amb data d'aquest mateix dilluns i al qual ha tingut accés Europa Press, en què sol·licita que es deixi en suspens la mesura que va acordar el magistrat instructor del procés del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, fins que el TC es pronunciï sobre el recurs d'empara que va admetre el passat 7 d'octubre.
L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha manifestat que "la suspensió cautelar sol·licitada no només resulta procedent, sinó jurídicament obligada per garantir l'efectivitat del recurs d'empara i evitar la lesió irreversible dels drets fonamentals del recurrent".
La defensa ha recalcat que en aquest cas "els perjudicis no són hipotètics". Ha incidit que "durant anys" Puigdemont "ha vist limitada la seva llibertat de moviment i la seva activitat institucional per unes ordres de detenció la validesa de les quals ha estat jurídicament desactivada per la llei orgànica d'amnistia i confirmada tant per aquest Tribunal (Constitucional) com per l'estàndard europeu".
"A aquesta premissa interna s'afegeix la dimensió europea, incorporada per les conclusions de l'advocat general del TJUE, que afirmen amb rotunditat que la llei d'amnistia és plenament compatible amb el dret de la Unió", ha subratllat.
Per això, ha insistit que mantenir l'ordre de detenció nacional en contra seu en aquest context "suposaria un sacrifici desproporcionat i innecessari, incompatible amb els principis de proporcionalitat, necessitat i mínima ingerència que regeixen en aquesta fase".
L'escrit de la defensa té lloc després que el passat 13 de novembre l'advocat general del TJUE va donar a conèixer les seves conclusions, en les quals --si bé assegura que algunes disposicions de la llei d'amnistia poden ser incompatibles amb el dret comunitari-- descarta que el text legal respongui a una 'autoamnistia' o col·lisioni amb la legislació de la UE en la lluita contra el terrorisme o que afecti els interessos financers de la Unió.