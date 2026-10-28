Puigdemont demana suspendre els actes de precampanya per l'accident i es preocupa per les víctimes

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha expressat la seva preocupació per les víctimes de l'accident de trens a Toledo, que creu que justifica la suspensió de tots els actes de precampanya.
"Encara no hi ha dades precises però es tem que el nombre de víctimes mortals augmenti. Seguirem amb l'ai al cor l'evolució del desastre, preocupats sobretot per les víctimes", ha destacat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Dos trens han col·lisionat aquest dimecres a l'estació de la localitat d'Urda (Toledo), i la consellera portaveu del Govern de Castella-la Manxa, Esther Padilla, ha confirmat almenys 10 morts.