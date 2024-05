Puigdemont demana refer ponts amb ERC i fer un Govern "sòlid d'obediència catalana"

ARGELERS (FRANÇA), 12 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha cridat ERC a refer ponts, perquè estan en condicions de construir "un Govern sòlid d'obediència netament català" malgrat la victòria del cap de llista del PSC, Salvador Illa, en les eleccions d'aquest diumenge.

"Estem en condicions de construir un Govern sòlid d'obediència netament catalana, i a això hi dedicarem les pròximes hores amb l'objectiu que hi hagi un Govern coherent, amb un bon lideratge al Parlament i evitar la repetició electoral, que seria un mala notícia per al país", ha dit en una breu compareixença al costat de la plana major del partit i de la candidatura.

Amb gairebé tot el vot escrutat, el PSC ha guanyat els comicis amb 42 diputats, seguit de Junts, amb 35 diputats, i d'ERC, amb 20 diputats.