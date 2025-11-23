Puigdemont demana al PSOE "emprendre la ruptura que es van negar a fer fa 50 anys"

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat al PSOE "emprendre la ruptura que es van negar a fer fa 50 anys", en una situació actual en la qual, afirma, la divisió social no pot dissimular-se.
En un article publicat al diari 'El País', recollit per Europa Press aquest diumenge, ha explicat que aquesta ruptura "comença per reconèixer el dret a l'autodeterminació dels pobles" una cosa que, segons ell, el PSOE havia defensat durant dècades.
"Amb pactes amb l'antic règim, com va ser el pacte de la transició i la continuïtat de la monarquia restaurada per Franco, només perpetuaran el règim, que és el que han estat fent fins ara, encara que es pavonejen com uns galls quan evoquen els cinquanta anys de la mort del dictador", ha apuntat.
Ha assegurat que en aquests moments "Espanya bull" i, al seu semblar, el clima s'assembla molt al d'altres períodes convulsos amb un final tràgic.
Davant d'això, diu no sentir-se interpel·lat com a espanyol, però adverteix que "tot això ocorre, en gran part, per la negativa a acceptar la democràcia radical com a metodologia per a la resolució dels conflictes".
"Avui, als socialistes els han enviat a la mateixa sastreria en la qual es van fabricar els vestits a mesura que van preparar per a nosaltres", ha assenyalat, davant del que considera una politització del poder judicial.
ACORDS AMB EL PSOE
També s'ha referit als acords subscrits entre Junts i el PSOE, afirmant que van sacsejar "les aigües sempre tèrboles però normalment estancades de l'Espanya profunda".
Segons ell, la manera en què es va acordar descriure els atecedents de la reunió "trencava la narrativa oficial" i l'esment del terme 'lawfare' va provocar la primera erupció cutània en la pell de l'Estat profund, textualment.
A més, destaca que es va posar sobre la taula l'amnistia, "que fins llavors havia estat gairebé un tabú del que no es podia parlar" i ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, segons ell, s'havia expressat en contra de la mateixa.
"Dos anys després, el protagonista d'aquella primera foto al Parlament ja ha passat uns quants mesos a la presó, acusat de corrupció, s'han obert processos penals contra l'entorn del president Pedro Sánchez i també directament sobre la seva família, i el fiscal general", ha resumit.