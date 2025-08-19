Puigdemont demana paciència per l'oficialitat del català a la UE i acusa el PP de bloquejar

Ha lamentat que el Govern "s'hi ha posat molt trigui i ha perdut algun tren que passava"
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat tenir "paciència" per aconseguir l'oficialitat del català a les institucions europees, i ha acusat el PP de fer trucades per bloquejar aquesta decisió.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una conferència sota el títol 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França), després de participar en una ofrena floral a la tomba de Pompeu Fabra.
"No em sembla gaire lleial que un partit que està a l'oposició a un Govern hagi de trucar a altres països, aprofitant que mana el seu partit, per dir: 'Feu el favor de tocar els pebrots al meu Govern, al regne d'Espanya, perquè això que ve no m'agrada", ha criticat Puigdemont en al·lusió al PP.
Ha subratllat que no hi ha "cap raó jurídica ni econòmica que impedeixi l'aprovació de la proposta" d'Espanya, i ha afegit que les que podia haver-hi s'han resolt satisfactòriament, i després ha assenyalat que els motius que hi ha per no adoptar aquesta mesura són polítics.
Puigdemont ha afirmat que es tracta d'un "procés de maduració, no lent, però intens", ha qualificat de sòlid i molt rellevant el dossier presentat pel Govern a la resta de països per a la seva aprovació, i ha insistit que aquest procés té recorregut.
Ha lamentat que el Govern central "s'hi ha posat molt tard i ha perdut algun tren que passava", com el canvi de govern a Alemanya, i ha recordat que li van exigir al president del Govern, Pedro Sánchez, que fes les reunions polítiques pertinents i que van haver de posar sobre la taula la qüestió de confiança per fer moure a l'Executiu central.
ENCARA VEU POSSIBILITATS
El líder de Junts ha reconegut que el Govern ha fet coses que ell no hauria pensat mai que faria: "Però no és suficient, perquè ha arribat tard", però ha reiterat que creu que encara té possibilitats d'aconseguir l'oficialitat del català a la UE, malgrat que Sánchez no passa pel seu millor moment, textualment.
"Pedro Sánchez no està passant ara pel millor moment, però l'Estat espanyol és una economia pròspera dins de la UE. És un soci que compta molt, no és un soci menor, és un soci molt important dins de la família europea", ha subratllat.
Ha sostingut que des de Junts continuaran lluitant per situar el català a l'agenda i no fallaran "si finalment ja no fa falta destinar més esforços per recórrer un camí que no doni els resultats esperats, perquè sabem que Espanya sempre té una paret preparada per als catalans".
I ha puntualitzat: "Quan dic Espanya no estic parlant del Govern espanyol, vull dir Espanya, l'Espanya sencera, la del Rei, la del PP, la de Marchena, la de Podem, la del PSOE, la de Sánchez i la d'Illa. L'Espanya que diu que no ens fa falta la independència perquè ja podem viure bé com a espanyols".
"PERPETUAR LA VICTÒRIA DE FRANCO"
El líder de Junts també ha assegurat que "impedir que el català recuperi la normalitat de la qual hauria de gaudir és perpetuar la victòria de Franco" sobre aquesta llengua, i ha afegit que és lamentable que qui contribueixi a bloquejar aquesta normalització siguin els hereus de polítics d'aquest règim, textualment.
Ha afirmat que "de no haver estat per la victòria de Franco i de no haver-se truncat la política empresa per la Generalitat republicana, el català s'hauria introduït com a llengua oficial de ple dret des de la incorporació de l'Estat espanyol a la Unió Europea".
SENTÈNCIA DEL 25%
El líder de Junts ha defensat que hauria d'haver-hi una resposta des del Parlament davant d'una eventual sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% del català a les escoles, però ha lamentat que el fet de tenir "un Govern clarament desnacionalitzant" no fa preveure que pugui haver-hi aquesta resposta.
Ha assenyalat que tampoc hi haurà capacitat de resistència per part del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, que "potser posarà una cara d'enfadat, dirà 'em sento molt malament i protesto enèrgicament', però continuarà fent com si plogués".