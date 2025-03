Puigdemont demana no "perdre la memòria de la repressió" després que el TS hagi descartat investigar-lo pel cas Vólkhov

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dijous no "perdre la memòria de la repressió" després que el Tribunal Suprem hagi tancat la porta a investigar-lo per alta traïció un cop l'Audiència Provincial de Barcelona acordés arxivar el cas Vólkhov, sobre la presumpta ingerència russa en el procés independentista.

"No podem perdre la memòria de la repressió perquè els espanyols no han perdut mai la seva memòria de repressors", ha recalcat en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual ha manifestat que s'alegra personalment per totes les persones que han quedat alliberades d'aquest i altres casos i les que han estat amnistiades.

Set anys després del 2017, segons Puigdemont, algunes de les causes que la "claveguera espanyola ha fet servir per perseguir independentistes catalans" han començat a caure, entre les quals el cas Vólkhov, el de Tsunami Democràtic i el de les obres de Sixena (Osca).

"Eren causes purament polítiques que han estat estirades com xiclets per la claveguera i els seus inestimables col·laboradors" per anar contra l'independentisme, ha criticat el també expresident català.

DIVISIÓ I RECELS

Malgrat tancar-se algunes d'aquestes causes, Puigdemont ha assegurat que no poden estar contents perquè han aconseguit provocar la divisió, recels i desconfiances en el moviment per la independència de Catalunya.

I és que, segons el líder de Junts, construir la independència reclama, entre altres coses, "una conscient disposició a resistir aquesta mena d'atacs, que en alguns casos són d'una virulència i una potència de foc fortíssima".

Després d'apuntar que només els que l'han patit en poden parlar, ha avisat que ignorar l'esforç o perdre l'empatia cap als qui han lluitat per la independència li sembla "d'una absoluta falta de sentit de país i de sentit de lluita històrica, i d'això només en treu profit l'enemic".

Per Puigdemont, "avui està de moda menysprear tot aquest esforç", bàsicament per càlculs electorals, ha afegit.

"A uns els molesta l'1-O perquè el seu record els compromet a l'acció política, i a uns altres els fa nosa el concepte 'procés d'independència' perquè els resultats no són immediats i no els deixa sense gaire espai polític per vendre una independència immediata i indolora", ha resolt.