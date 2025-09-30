Puigdemont demana "no menysprear" el pla de pau de Trump per a Gaza

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dimarts "no menystenir" el pla de pau del president dels Estats Units, Donald Trump, per a Gaza.
"L'experiència ens aconsella no entusiasmar-nos massa amb els plans per a la zona, sobretot a mitjà i llarg termini. Però el desig i la necessitat de pau són tan grans que no hauríem de menystenir aquesta proposta", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per Puigdemont, el pla que proposa Trump per a Gaza té elements "positius i per a l'esperança, i la consideració que hi hagi sobre el president americà i la seva deriva contra la democràcia liberal no ens hauria d'impedir reconèixer-li aquest mèrit", ha recalcat.
En espera de veure com evoluciona, considera que hi ha senyals que en suggereixen la viabilitat tenint en compte la posició expressada pels actors de les diferents parts.
"BON SENYAL"
Així, considera que és bon senyal que l'hagin reprovat la facció ultradreta del govern de Benjamin Netanyahu i Gihad Islàmica perquè "no són ni volen ser part de cap solució".
"També és bon senyal el comunicat conjunt de molts països àrabs i la reacció dels primers ministres dels principals països europeus", ha afegit Puigdemont, que també destaca la reacció prudent de l'Autoritat Nacional Palestina al pla a més de la de les famílies dels ostatges.
En aquest sentit, ha demanat no subestimar el pla: "No des de la comoditat dels qui no sabem què vol dir viure sota trets, bombes i míssils que amenacen amb destruir la teva vida i el teu món", ha conclòs.