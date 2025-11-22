Puigdemont demana no confondre "el que és la pura gestió amb l'ambició de país"

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat no confondre "el que és la pura gestió amb l'ambició de país", i impulsar des dels ajuntaments polítiques obertes, transversals, no sectàries i innovadores que no es conformin amb el que ja es té, textualment.
Ho ha dit aquest dissabte en una declaració enregistrada, durant un acte de Junts a Barcelona per crear el Consell Assessor d'Exalcaldes, que estarà presidit per l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias.
Puigdemont ha valorat el municipalisme: "No hi ha millor manera de servir Catalunya, de fer que aquest país sigui un país lliure i independent, que fent que aquest país es pugui dirigir al món amb veu pròpia i fer-ho de dalt a baix, comptant amb la gent".
Ha dit que la forma de fer política municipal és "servir els interessos de tots" sense importar a qui hagin votat o si han arribat fa poc al municipi o hi han estat tota la vida.
Puigdemont ha reivindicat que aquesta mirada és "fonamental per afrontar moments de crisi", i que cuidar un ajuntament és cuidar el país.
També ha instat a "créixer de manera sostinguda" i donar resposta als reptes amb la mirada posada en el futur per intentar que la gent jove pugui tenir un futur laboral, que pugui fer família en el municipi, i conciliar els reptes i els desafiaments globals que afectin al municipi.
Ha defensat afrontar aquests problemes amb polítiques "que s'han de poder explicar amb el pas del temps" i ha demanat no perdre la mirada llarga.
JORDI TURULL
El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha reivindicat la tasca del municipalisme, que és la "més agraïda i, alhora, la més exigent".
Ha assegurat que Catalunya "sempre ha tingut un Estat en contra" i que els ajuntaments, en les seves paraules, han estat el primer mur de contenció i el primer espai de possibilitat per als ciutadans quan l'Estat fallava.
"Necessitem mantenir i fer encara més fort aquest esperit municipalista que vosaltres vau representar. El país necessita tornar a posar la política útil i eficaç a les persones i a la nació en el centre", i ha exigit lideratges forts i projectes sòlids.
XAVIER TRIAS
Xavier Trias s'ha mostrat "decebut" amb la situació política i ha reclamat líders que generin la il·lusió per canviar les coses.
"Canviar les coses vol dir defensar que Catalunya és una nació. I vol dir que hem d'aconseguir que cada vegada sigui menys depenent", ha apuntat, i ha dit que això cal aconseguir-ho de forma convençuda i no demanant l'impossible, textualment.