Puigdemont demana mirar al futur per "tornar a elevar el nivell de sobirania" de Catalunya

10 anys després de la seva investidura com president demana no renunciar a la "unitat i generositat"
BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat mirar al futur per "tornar a elevar el nivell de sobirania, el nivell d'autoestima, el nivell d'autoexigència i també l'ambició de país" de Catalunya.
Així ho ha dit en un missatge difós per la seva formació aquest dissabte, en record dels 10 anys de la seva investidura com a president: "Porto 8 anys i 2 mesos a l'exili per defensar els mateixos principis, els mateixos valors que el Govern que vaig tenir l'honor de presidir", ha remarcat.
Puigdemont ha defensat que durant el seu temps en el càrrec el Govern "es va ocupar del que s'ha d'ocupar tot govern" i ha assenyalat que es van aprovar pressupostos en unes condicions, segons ell, molt més complexes que les actuals.
Ha destacat que el seu Govern va fer front a successos com els atemptats a Barcelona i Cambrils (Tarragona) i, també, va complir "amb el compromís de donar veu a l'esperança del poble de Catalunya a través del referèndum d'independència".
"UNITAT I GENEROSITAT"
"Ho vam fer perquè disposàvem de dues eines molt poderoses a les quals demano i treballo perquè no renunciem mai: unitat i generositat", ha assenyalat.
Així, ha demanat "defensar uns principis i uns valors que no són negociables" sobre els quals, segons ell, s'ha edificat Catalunya.